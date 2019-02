Genova. Masse d’aria piuttosto fredda affluiscono sulla Penisola, interessando solo marginalmente il nord-Italia e la Liguria. Clima più fresco tra la giornata di domani e l’inizio della prossima settimana, prima di una ripresa delle temperature, sempre in un contesto di stabile e soleggiato. È questa la situazione meteo nella nostra regione secondo Limet, centro meteo Ligure.

Previsioni valide per oggi, domenica 24 febbraio 2019

Avvisi: Venti tesi/forti da nord tra savonese orientale e genovese occidentale, con raffiche anche superiori a 40/50 km/h. Mari mossi, fino a molto mossi sulla riviera di ponente e a largo.

Cielo e Fenomeni: Giornata serena e soleggiata su tutta la regione, qualche innocua velatura o nube alta farà la sua comparsa sul levante nel pomeriggio.

Venti: Tesi/forti da nord su savonese orientale e genovese occidentale, in particolare allo sbocco delle vallate più esposte e sui crinali montuosi, moderati altrove. Ventilazione in attenuazione in serata.

Mari: Generalmente mossi, fino a molto mossi sulla riviera di ponente e a largo. Moto ondoso in deciso abbattimento in serata. Temperature: In calo.

Previsioni valide per domani, lunedì 25 febbraio 2019

Cielo e Fenomeni: Altra giornata di bel tempo su tutta la regione.

Venti: Deboli/moderati dai quadranti settentrionali. Mari: Generalmente poco mossi. Temperature: In calo nei valori minimi (gelate diffuse nell’interno), in aumento in quelli massimi.

Tendenza per: martedì 26 febbraio 2019

Cielo e Fenomeni: Condizioni di tempo stabile e soleggiato. Venti deboli settentrionali. Mari poco mossi. Temperature in aumento.