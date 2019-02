Paura sulla strada per la Guardia. prende fuoco una legnaia a Geo

Genova. Hanno dovuto lavorare per diverse ore, prima per circoscrivere il rogo e, successivamente, per avere ragione delle fiamme i vigili del fuoco che sono intervenuti ieri a Geo, paese alle pendici della Madonna della Guardia, per l’incendio di un deposito di legname.

L’allarme ieri pomeriggio intorno alle 15, ai vigili del fuoco di Bolzaneto che sono immediatamente intervenuti in località Geo. A fuoco, infatti, per cause ancora in via di accertamento, una legnaia contenente 150 quintali di legna.

Il pronto intervento ha fatto sì che l’incendio non si propagasse alle case limitrofe. In appoggio alle squadre arrivate da Bolzaneto è stata inviata dalla centrale l’autobotte con un carico di 8000 litri d’acqua. L’uso dello schiumogeno, infine, ha accelerato lo spegnimento. Nessuna persona è rimasta coinvolta.