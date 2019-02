Pastificio Moisello, lavoratori salvi in extremis. Subentrerà gruppo “che darà continuità”

Genova. Questa mattina si è svolto in Regione Liguria, presso l’Assessorato al lavoro, un incontro per discutere del futuro dei lavoratori del Molino pastificio Moisello che, nei giorni scorsi, aveva annunciato la chiusura.

La Uila Liguria annuncia che i 7 licenziamenti dichiarati sono stati ritirati, poiché il pastificio, che sospenderà l’attività per tre mesi per l’allargamento della strada del Terzo valico, potrà riprendere la sua attività grazie alla manifestazione di interesse dell’ultima ora presentata da un gruppo che vorrebbe dare continuità all’attività produttiva.

I lavoratori, nel frattempo, saranno messi in ferie in attesa di un piano industriale con l’obiettivo di ristrutturazione degli impianti e degli immobili del nuovo stabilimento per la produzione di pasta. Rilanciando l’attività, si potranno così mantenere i posti di lavoro e la storia di uno stabilimento che tanto ha dato al territorio ligure e genovese.