Partiti, l’agorà genovese di DemA si presenta alla città. Collegamento in streaming con De Magistris

Genova. Giovedi 7 Febbraio, alle ore 12.00 a.m. presso il Bi.Bi. Center di via XX Settembre 41, terzo piano, si terrà la Conferenza Stampa dell’Agorà genovese del partito politico nazionale Democrazia e Autonomia, DemA Genova

Alla conferenza stampa parteciperanno gli associati dell’Agorà DemA Genova, la coordinatrice Marika Cassimatis, e alle 12.30 si collegherà in diretta streaming il sindaco di Napoli Luigi de Magistris per un saluto alla città. ci sarà spazio per un breve dibattito.

“Sarà l’occasione per presentare alla città una proposta politica alternativa e concreta alla deriva antidemocratica in atto nel paese – si legge nel comunicato di presentazione – A Genova si è formato un gruppo di donne e di uomini disorientati davanti al teatrino che stanno inscenando partiti che si ammantano di nuove bandiere ma che percorrono vecchie dinamiche e connivenze, che calpestano quotidianamente il dibattito democratico. La proposta di demA è stata per noi come una scialuppa di salvataggio in acque tempestose, l’unica possibilità che abbiamo visto per avviare una resistenza civica e propositiva”.

L’esperienza amministrativa e il percorso politico del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, “è per noi una garanzia. Luigi de Magistris, un Sindaco che ha messo ai primi posti la tutela dei diritti e degli interessi della collettività, della persona e non del singolo, la difesa e la valorizzazione dei beni comuni, che è andato in soccorso ai deboli e ha promosso processi democratici che vengono dal basso”.

Il programma? “E già scritto, approvato il 22 dicembre del 1947 dall’Assemblea Costituente. Oggi la carta costituzionale è ancora straordinariamente attuale, è nata sulle ceneri del fascismo e per questo ha previsto gli anticorpi utili a combattere pericolose derive di là a venire. Siamo arrivati al momento in cui la storia ripropone i suoi ricorsi ed è il momento di agire, ora”.

“Chiediamo l’aiuto delle donne e degli uomini che vorranno ascoltare la nostra proposta ed aiutarci a metterla in campo – chiude la nota stampa – Il primo punto del manifesto politico di demA è dare completa attuazione alla carta Costituzionale, è un compito gravoso ma indispensabile. E’un compito che spetta alla collettività. Siamo ottimisti e fiduciosi”.