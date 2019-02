Genova. Un punto a Merano per il CDM futsal Genova nel turno di sabato scorso della Serie A2 del calcio a cinque. Era la quattordicesima giornata del campionato, un momento chiave. Lo scontro diretto per mantenersi lontani dalla zona retrocessione si è chiuso sul 2-2, un risultato tutto sommato favorevole alla squadra genovese.

La Bubi Merano, infatti, sale a 17 punti, rimanendo a -2 dal CDM. Vince, però, Milano, che sale a 21 punti, come Villorba e L84. Il CDM, con 19 punti, è ottavo.

Protagonista per il CDM è stato il brasiliano Leandrinho, autore di una doppietta. Per lui un rientro in forma davvero spettacolare, che potrà anche crescere. In Italia dal 2007 dopo essere cresciuto calcisticamente in patria, ha vinto la Coppa Italia di Serie A2 con il Fuente Lucera e giocato in Serie A con il Milano calcio a cinque.

«È stata una partita molto intensa, soprattutto sul piano fisico – commenta il capitano del CDM Futsal Genova Andrea Ortisi sulla pagina Facebook della squadra – Per come si è sviluppata, potevamo anche vincerla ma è altrettanto vero che in alcuni momenti siamo calati, mentre il Bubi Merano è stato più brillante».

«La squadra ha reagito bene, in ogni momento del match – aggiunge ancora Ortisi, pensando soprattutto alla seconda frazione – Si trattava di uno scontro diretto, quindi è stato importante non perdere e, soprattutto, riuscire a muovere la classifica in trasferta e dare continuità al successo della scorsa giornata, contro Milano C5».

In Serie B l’Athletic ha perso per 4-9 contro il Città di Massa. Il KO spinge i genovesi al penultimo posto, raggiunti a 12 punti dal Montecalvoli. Risultati e classifica della Serie B.