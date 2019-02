Otto ragazze del Basket Pegli convocate per il raduno interregionale Under 14

Genova. Grande soddisfazione in casa Basket Pegli. Domenica 17 febbraio, ad Ovada, in provincia di Alessandria, si terrà un raduno interregionale Liguria-Piemonte.

Sono otto le ragazze arancioblù convocate: Federica Arecco, Alessia Barberis, Federica Bertini, Linda Bruzzone, Elena Della Margherita, Carolina Pastorino, Matilde Pini e Agata Praussello. Saranno visionate dal tecnico federale Giovanni Lucchesi e dal suo staff.

Il Basket Pegli continua, quindi, a operare nella giusta direzione con la valorizzazione di un vivaio femminile sempre più qualitativo.

Il bronzo conquistato a Cagliari nel luglio 2018 al termine della fase nazionale del campionato Under 14, il terzo posto nella fase del campionato 3vs3, la vittoria nel secondo appuntamento dell’European Girls Basketball League e le convocazioni azzurre di Matilde Pini: tutto questo ripaga dirigenza e staff tecnico del grande impegno.

“Otto ragazze convocate in un raduno interregionale costituiscono davvero un grandissimo motivo di soddisfazione – spiega la presidente Antonella Traversa -. La crescita delle nostre ragazze è sotto gli occhi di tutti e, in particolare, ci fa piacere evidenziare come questi risultati possano esser da sprone a nuove bambine che, anche attraverso i nostri progetti scolastici come la Coppa del Porto, sostenuta da Elah e Porto Petroli, possano iniziare un nuovo percorso assieme a noi”.