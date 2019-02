Buon momento di forma per le Genoa Women che sembrano essere sulla via giusta per cercare la salvezza. Secondo risultato utile di fila per le rossoblù che ospitavano la Fortitudo Mozzecane, una delle migliori squadre del campionato, potenzialmente la terza forza (le veronesi sono a -2 dal Ravenna con una gara da recuperare).

Termina a reti inviolate una partita sicuramente avara di emozioni, ma utile per le genovesi a mettere un punto in cascina ed a restare appaiate con l’Arezzo che a sua volta ha pareggiato nello scontro diretto con la Lazio. Nel primo tempo si registra un solo intervento di Pignagnoli con ampie fasin di gioco che ristagnano a metà campo. Rossoblù che mettono in campo tutto l’agonismo possibile per compensare ad un gap tecnico che è obbiettivamente, presente.

Nel secondo tempo le gialloblù fanno la partita, ma non impensieriscono la retroguardia genovese fino agli ultimi minuti quando un po’ di stanchezza fa abbassare la guardia delle padrone di casa, ma ancora Pignagnoli vola a mandare in corner una gran botta di Martani. Squadra ligure in crescita sicuramente e anche dalle rivali per la salvezza arrivano buone nuove come il pareggio dell’Arezzo ed i ko di Milan e Cesena. Prossimo appuntamento proibitivo per le ragazze che faranno visita allo schiacciasassi Inter assoluta dominatrice del campionato.