Orto Botanico di Genova, porte aperte ai bambini per conoscere le foreste tropicali di ieri e di oggi

Genova. Sabato 16 febbraio alle ore 15 , presso l’Orto Botanico di Genova (accesso da via Balbi 5 o da Corso Dogali 1M), è in programma il laboratorio didattico a cura di ADM – Associazione Didattica Museale, per bambini da 6 a 12 anni d’età, dal titolo “Foreste tropicali di ieri e di oggi”.

Dopo il grande successo, nell’ambito del Festival della Scienza, del laboratorio “Foreste tropicali di ieri e di oggi: una cartolina da 30 milioni di anni fa” torna, nella suggestiva cornice dell’Orto botanico cittadino, il laboratorio per scoprire i segreti delle foglie e degli alberi tropicali attuali e paragonarle agli splendidi fossili di Stella Santa Giustina, in un divertente percorso per bambini e ragazzi.

Il laboratorio, realizzato in collaborazione con il Parco del Beigua, ha un costo di 6 euro a bambino e una durata di circa un’ora e mezza. Si ricorda che, per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione attraverso l’apposito format on line, disponibile nella pagina facebook di ADM Genova: https://www.facebook.com/admgenova

E’necessario che per ogni bambino sia presente almeno un adulto durante lo svolgimento delle attività.