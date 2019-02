Nuova viabilità in corso Buenos Aires al debutto: non troppo traffico, ma i maggiori disagi si attendono in serata

Genova. Un po’ di traffico, ma nella norma, anche se il “grosso” dei disagi è atteso per la serata. Il cantiere per la copertura del Bisagno si è spostato e stamattina ha debuttato la nuova viabilità, con il restringimento di corso Buenos Aires a due sole carreggiate, una per direzione di marcia.

Sul posto, questa mattina, polizia municipale, tecnici comunali della viabilità, anche personale Amt per verificare eventuali problematiche sulla linea 20, che da Cadorna a Rimassa viaggia in termico e non come filobus.

Il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari, in diretta Facebook, ha annunciato che potrebbe essere necessario qualche ulteriore cambiamento, magari sulla temporizzazione dei semafori.

“È un cantiere complesso – spiega – cerchiamo di gestirlo nel modo migliore, il consiglio, per evitare ingorghi, è che chi va da Ponente a Levante percorra via Barabino passando da via Diaz, visto che ora è aperta in entrambi i sensi di marcia“.