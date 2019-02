Genova. Richiamo umido sulla Liguria dato l’approssimarsi di un impulso atlantico verso l’arco alpino. E’ questa la situazione meteorologica sulla liguria secondo Limet, Centro Meteo Ligure,

Previsioni valide per: domenica 10 febbraio 2019

Avvisi: forte libecciata dal pomeriggio, rinforzi a burrasca sul bacino centrale ed orientale; in serata mareggiata sulle coste esposte del levante.

Cielo e Fenomeni: cielo molto nuvoloso o coperto su tutti i settori, qualche apertura possibile solo su imperiese; precipitazioni concentrate a levante della regione anche a carattere di rovescio a ridosso dei rilievi; fenomeni a tratti intensi dal pomeriggio /sera; Quota neve in abbassamento fino ad interessare le cime dell’Appennino orientale solo a partire dalla sera (a fenomeni in esaurimento).

Venti: teso in prevalenza da sud-ovest già dal mattino, rinforzerà decisamente nel corso del pomeriggio come da avviso. Mari: da molto mosso ad agitato, localmente molto agitato il bacino est dalla sera. Temperature: generoso aumento delle minime, complice la copertura nuvolosa. In calo ovunque di un paio di punti le massime.

Previsioni valide per: lunedì 11 febbraio 2019

Avvisi: nella notte ancora mare agitato a levante; maestrale teso forte al largo sul Ligure.

Cielo e Fenomeni: ampie schiarite su tutti i settori, salvo residua nuvolosità sull’estremo levante durante la notte.

Venti: burrasca da Libeccio nelle prime ore della notte al largo, brusca rotazione a tramontana / maestrale a seguire sul Golfo di Genova, rafficato in tarda mattinata.

Mari: agitato a levante e al largo nella notte, moto ondoso in diminuzione; molto mosso altrove.

Temperature: in calo sull’Appennino, in aumento le massime a fondovalle e sulla costa centrale.

Tendenza per: martedì 12 febbraio 2019

Cielo e Fenomeni: tempo stabile, più freddo a fondovalle e sulla costa orientale.