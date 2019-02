Neve e gelicidio, A26 chiusa tra Voltri e la bretella di Predosa. Code anche in A10

Genova. Aggiornamento. Alle 18 la chiusura per pioggia gelata è tra Voltri e Predosa.

Problemi sull’autostrada A26 Pra’-Voltri -Gravellona dove il traffico è praticamente bloccato tra il bivio con la A10 e Masone. Questo a causa sia della condizione del manto stradale, sia della pioggia gelata che sta imperversando sul Turchino.

Ancora problemi, con alcuni mezzi bloccati, anche per l’incidente che si è verificato questa mattina tra la A10 e Masone in direzione Gravellona. Al km 12 sono rimasti coinvolti due camion, di cui uno intraversato che occupa l’intera carreggiata. Sul luogo dell’evento presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso.

Il blocco sull’A26 sta avendo ripercussioni anche sull’autostrada A10 con code da Pegli verso Voltri e da Arenzano verso Voltri. Traffico intenso anche sulla Aurelia.