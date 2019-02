Nervi, con il cane tra le barche e la droga in tasca. Arrestato il pusher dei “ragazzi del quartiere”

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un cittadino italiano trovato in possesso di circa 400 grammi di hashish e 10 di cocaina.

Secondo quanto riportato dall’ufficio stampa della Polizia di Stato, dopo osservazioni e pedinamenti, gli agenti avrebbero individuato l’uomo che solitamente si appostava con il suo cane tra le barche del porticciolo.

In casa dell’arrestato sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, sostanza da taglio e numerose buste di plastica utilizzate per il confezionamento artigianale. I destinatari dello stupefacente erano giovani della zona.