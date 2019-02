Nel weekend l’epilogo della 43ª edizione dell’Invernale Golfo del Tigullio

Lavagna. Ultimi due atti, sabato 9 e domenica 10 febbraio, per la 43ª edizione del Campionato Invernale Golfo del Tigullio, la tradizionale competizione di vela d’altura organizzata dal Comitato Circoli Velici del Tigullio composto da Pro Scogli Chiavari, CN Lavagna, CV Santa Margherita Ligure, LNI Chiavari e Lavagna, LNI Rapallo, LNI Santa Margherita Ligure, LNI Sestri Levante e YC Sestri Levante con il supporto dello Yacht Club Italiano.

Le previsioni meteorologiche fanno riferimento a un vento non eccessivamente forte, in crescita durante la mattinata di domenica. Lo scirocco non dovrebbe consentire intoppi al regolare svolgimento delle regate. “Come è nostra consuetudine e come dimostrazione anche nell’ultimo weekend, la priorità è la sicurezza degli equipaggi – spiega Franco Noceti, presidente del comitato organizzatore -. Siamo fiduciosi sulla possibilità che sabato e domenica vadano in scena regate dal contenuto altamente spettacolare e sul fatto che l’incerto esito di molte categorie manterrà alta l’attenzione e la concentrazione dei regatanti sino all’ultimo traguardo”.

Nella classe ORC 1-2 Chestress 3 (Giancarlo Ghislanzoni) ha un risicatissimo margine di vantaggio su Capitani Coraggiosi (Felcini-Santoro): solo un punto, con Koyrè/Spirit of Nerina ( Marco Caglieris) al terzo posto. Nell’ORC 3-5 Free Lance (Federico Bianchi) è avanti di sole due lunghezze su Baciottinho (Roberto Gagliardi), Imxtinente (Adelio Frixione) e Aria di Burrasca (Franco Salmoiraghi) sono in corsa per il terzo posto. Grande equilibrio anche nel gruppo 0 della classe Libera con Rewind (Luciana Bevilacqua) e Aria (Giuliano Azzimonti, Roberto Preda) vicinissimi. Mister Crab (Roberto Diana) è saldamente al comando nel gruppo A, Miran (Sergio Somaglia) esercita la propria supremazia nel gruppo B. Jeniale Eurosystem di Massimo Rama è pronto per lo sprint finale nei J80 con J Bes (Alberto Garibotto).

Sabato, alle ore 20, l’ultima serata conviviale presso il ristorante Ciupin di Chiavari. Nell’occasione si terrà una lotteria benefica, con possibilità di aggiudicarsi uno dei premi messi a disposizione dal partner Crew Corner, al fianco dei partecipanti dell’Invernale con scontistica sui marchi Helly Hansen e Musto. Il ricavato sarà devoluto ai Circoli del Comitato danneggiati della mareggiata dello scorso 29 ottobre. Domenica, presso il CN Lavagna a partire dalle ore 15, si terrà la cerimonia di premiazione.

Tra i partner, vicini a questa manifestazione, sempre Porto di Lavagna che garantisce gli ormeggi a tutti i partecipanti non in arrivo dal Tigullio per l’intera durata dell’evento e Quantum assieme a Grondona.