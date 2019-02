Nascono gli osservatori pubblici sul Morandi, ecco i nomi di chi ne fa parte

Genova. Nell’ambito dei lavori per la demolizione e la ricostruzione del viadotto Polcevera, su proposta dell’amministrazione comunale, sono stati costituiti due gruppi di lavoro permanenti per il coinvolgimento diretto dei cittadini, attraverso i loro rappresentati municipali.

E’ stato così costituito un gruppo di lavoro relativo alle attività di demolizione, ricostruzione e viabilità – denominato “osservatorio per le attività di demolizione, ricostruzione e viabilità”– ed un altro relativo al tema della salute e della sicurezza – denominato “osservatorio per i temi della salute e della sicurezza”.

I due osservatori opereranno quali interfaccia con la struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Polcevera e la civica Amministrazione in relazione a quesiti, proposte, reclami che eventualmente pervenissero da parte dei cittadini e dei comitati di zona.

Gli osservatori saranno formati rispettivamente da:

(GRUPPO DI LAVORO N. 1 – “Osservatorio per le attività di demolizione, ricostruzione e viabilità”)

Caterina PATROCINIO – Coordinatore e rappresentante del Gruppo di Lavoro

Giovanni Battista POGGI- referente per la Struttura Commissariale

Fabio PAPINI – Referente per il Municipio II – Centro Ovest

Amedeo LUCIA – Referente per il Municipio II – Centro Ovest

Vincenzo LUPIA – Referente per il Municipio V – Valpolcevera

Alessio BEVILACQUA – Referente per il Municipio V – Valpolcevera

Massimo ROMEO – Referente per il Municipio VI – Medio Ponente

Nadia CARI – Referente per il Municipio VI – Medio Ponente

e

(GRUPPO DI LAVORO N. 2 – “Osservatorio per i temi della salute e della sicurezza “)

Luciano GRASSO – Coordinatore e rappresentante del Gruppo di Lavoro, nonché referente per la struttura commissariale

Michele PASTORINO – Referente per il Municipio II – Centro Ovest

Fabio ALFARONE – Referente per il Municipio II – Centro Ovest

Federico ROMEO – Referente per il Municipio V – Valpolcevera

Sara GALLO – Referente per il Municipio V – Valpolcevera

Mario BIANCHI – Referente per il Municipio VI – Medio Ponente

Teresa LAPOLLA – Referente per il Municipio VI – Medio Ponente

A facoltà dei rispettivi coordinatori, potranno essere coinvolti nelle riunioni dei gruppi i referenti di altri enti e istituzioni. Ogni gruppo di lavoro sarà tenuto a fornire, con cadenza mensile, una dettagliata relazione al commissario e alla civica amministrazione in merito all’attività svolta.