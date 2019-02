Murta, fuga di gas da metanodotto, cinque case evacuate. Riparazione in corso

Genova. Nel primo pomeriggio diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Murta per una fuga di gas.

La “grossa fuoriuscita”, come l’hanno definita gli stessi vigili del fuoco, si è verificata presso via alla Chiesa di Murta, da un matanodotto da 40 cm di diametro e a 12 atmosfere ridotte a 9 per poter effettuare la riparazione.

Sono cinque la case evacuate per sicurezza. I pompieri dopo un primo intervento di mitigazione del rischio, stanno assistendo la squadra tecnica durante la riparazione, garantendo la sicurezza delle operazioni.