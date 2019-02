Multedo, Vigili del Fuoco “scalano” 11 piani per soccorrere donna imprigionata su poggiolo

Genova. Sono fra gli interventi più frequenti affrontati dai vigili del fuoco di Genova, sono i soccorsi a persona. La maggior parte riguarda anziani caduti in casa o che non rispondono.

Ieri la mobile Multedo ne ha portato a compimento uno un po’ più raro. Una persona è rimasta bloccata sul poggiolo e non riusciva più a rientrare nella sua casa all’undicesimo piano di via Pietra Ligure.

I pompieri, non avendo trovato accessi né dalla porta di casa, né dai piani superiori, hanno optato per salire con una scala particolare. La scala a ganci. Questa è dotata per l’appunto di 2 ganci che le permettono di attaccarsi a ringhiere, balaustre o finestre, è stretta e pieghevole per poter girare nella tromba delle scale. Saliti sul balcone superiore hanno aperto la portafinestra e permesso alla persona di rientrare.