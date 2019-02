Minibasket in Rosa al Palasharkers di Pegli

Genova. Altro weekend in arrivo ed altro turno ricco di gare per il Basket Pegli.

Oggi, venerdì 1 febbraio, sono in campo solo gli Under 15 di coach Ambrosini, impegnati nella lunga ed insidiosa trasferta di Bordighera. Lo stesso gruppo sarà impegnato anche domenica 3 febbraio, sempre in trasferta, alle 14,30 in quel di Cogoleto.

La giornata di sabato 2 febbraio vede impegnati i gruppi Under 13. I 2006 giocheranno in casa alle 19 contro Sestri, mentre i 2007 alle 15,15 faranno visita al Meeting. Gli Under 16 Eccellenza, invece, sono impegnati alle 17,30 a Torino, sponda Auxilium.

Domenica alle 17 gli Under 18 regionali ospitano il Maremola. La Serie C Silver, invece, giocherà sul difficile campo di Recco.

Sempre domenica, grande appuntamento al PalaSharkers dalle 9,30 alle 16,30 con la tappa del circuito Minibasket in Rosa, evento riservato esclusivamente alle atlete in fascia minibasket (2007-2013).