Mignanego, Filippo Caffieri: “Non abbiamo gestito il vantaggio iniziale”

Genova. “Abbiamo affrontato un’ottima squadra (ndr, il Legino) la loro posizione in classifica parla chiaro, peccato perché eravamo messi bene in campo, avevamo iniziato bene la partita, passando in vantaggio con Brema”.

L’analisi del match del portierone Filippo Cafferi è , more solito, licida, attenta, precisa: “Purtroppo abbiamo, poco dopo, subito il pareggio dei savonesi, abili a sfruttare una situazione di palla inattiva. Il vento presente al “Ruffinengo” ha condizionato la gara, noi abbimo creato le occasioni per passare in vantaggio, poi su un mio infortunio, su un tiro da fuori, abbiamo preso il 2-1 e subito dopo la terza rete, ancora su una palla inattiva”.