Genova. Sarà un week end caratterizzato da condizioni di marcata instabilità quello che comincia oggi. Per la giornata che si è appena aperta i meteorologi di Limet prevedono possibili rovesci occasionalmente grandinigeni e accompagnati da qualche colpo di tuono. Moderata instabilità anche domenica, mentre lunedi si prevede un netto miglioramento.

Ecco le previsioni in dettaglio per oggi secondo Limet: Al mattino saranno probabili rovesci tra il Tigullio e lo spezzino, nevosi sopra i 1300-1400 metri. Sul resto della regione avremo una temporanea tregua dei fenomeni con qualche schiarita e precipitazioni solo locali ed occasionali specie nell’Imperiese. Nel pomeriggio incremento dell’instabilità soprattutto sul settore centrale ed orientale della regione. Non si escludono rovesci occasionalmente temporaleschi ed accompagnati da grandine. Quota neve in calo sull’Appennino di Levante fino a 800-1000 metri, in lieve aumento a ponente (700-800 metri) ma con intrusioni ancora possibili fino ai fondovalle in caso di rovesci intensi. In serata attenuazione dei fenomeni a partire dai settori occidentali.

Venti: Ancora moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale, da sud-ovest a levante; nel pomeriggio rotazione delle correnti da sud-est sul settore centro-orientale, seguita da una nuova rotazione a nord in serata ad iniziare alla riviera di ponente.