Genova. Alta pressione su tutto il Mediterraneo occidentale determina condizioni di tempo soleggiato su tutta la regione. Ma ecco come cambierà il meteo nelle prossime ore e nei prossimi giorni secondo le previsioni degli esperti di Limet.

Oggi, mercoledì 6 febbraio, sulla Liguria cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con occasionali passaggi di velature. Venti: ancora tesi da nord. Mae stirato sottocosta, mosso al largo. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 5 e 16 gradi, nell’interno tra -1 e 11.

Domani, giovedì 7 febbraio, al mattino cielo per lo più sereno. Transito di nubi medio-alte nel corso del pomeriggio su gran parte della regione. Venti in calo e di direzione variabile, in rinforzo da sud-ovest dal pomeriggio. Temperature massime in aumento.

Venerdì 8 febbraio nuvolosità in generale aumento, specie nel settore centro-orientale. Qualche schiarita in più a ponente.