Genova. L’alta pressione in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo determina condizioni di tempo soleggiato e clima mite per il periodo. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, mercoledì 13 febbraio, cielo sereno, o al più velato per passaggi innocui di velature dal pomeriggio. Venti: ancora tesi da nord al mattino sul Golfo di Genova e lungo i versanti appenninici esposti, durante il pomeriggio tenderanno ad indebolirsi e ad orientarsi dai quadranti meridionali. Mari: mosso al largo, poco mosso sotto costa. Temperature: generalmente stazionarie comprese sulla costa tra 5 e 18 gradi, nell’interno tra -3 e 14.

Domani, giovedì 14 febbraio, prosegue il tempo stabile e soleggiato, con ancora passaggi di velature. Venti: deboli e di direzione variabile. Mari: poco mosso, o al più mosso. Temperature: stazionarie, o in leggero aumento.

Venerdì 15 febbraio tipiche condizioni anticicloniche; nel complesso mite.