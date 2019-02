Genova. Tende a decentrarsi verso est il campo di alta pressione, stante uno sprofondamento depressionario sull’ovest del continente. Ne consegue una rotazione dei flussi che si disporranno dai quadranti meridionali, con infiltrazioni più umide nei bassi stati in grado di apportate un incremento della nuvolosità bassa sulla Liguria. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 18 febbraio, nubi costiere diffuse sul versante marittimo, in particolare su centro-ponente (dal Savonese verso est), con cielo molto nuvoloso o coperto. Generalmente asciutto, anche se non si può escludere qualche breve e locale pioviggine di poco conto. Addensamenti meno compatti con aperture saranno possibili su parte dell’Imperiese. Soleggiato per l’intera giornata invece sulle Alpi Marittime ed i versanti padani. Venti: Da sud est da deboli a moderati. Mari: Da poco mosso a mosso Temperature: In aumento le minime, in calo le massime costiere. Saranno comprese sulla costa tra 8 e 16 gradi, nell’interno tra -5 e 16.

Domani, martedì 19 febbraio, ancora nubi diffuse su tutti i versanti marittimi, più compatte in mattinata ed in serata, senza fenomeni. Durante le ore centrali qualche schiarita, più ampia sull’Imperiese. Maggiormente assolato sui versanti padani. Venti moderati e temperature stazionarie.

Mercoledì 20 ancora nubi, seppur meno compatte, con maggiori addensamenti mattutini, in parziale diradamento in giornata.