Genova. Alta pressione padrona del mediterraneo con dinamicità invernale relegata alle alte latitudini. Questa, tecnicamente e in poche parole, è la situazione meteo in cui ci troviamo ed ecco come ciò si traduce. Il meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni con gli esperti del centro Limet.

Oggi, giovedì 14 febbraio, al mattino venti tesi settentrionali, ma in genere sereno durante tutto l’arco della giornata. Mare calmo. Temperature generalmente stazionarie comprese sulla costa tra 5 e 16 gradi, nell’interno tra -3 e 14.

Domani, venerdì 15, prosegue il tempo stabile e soleggiato. Venti: deboli e di direzione variabile. Mari: Calmo. Temperature: stazionarie, o in leggero aumento.

Sabato 16 febbraio un leggero rientro di correnti più fresche da est farà calare di qualche grado le temperature ma la giornata risulterà gradevole e soleggiata.