Genova. Alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo, questo determina buone condizioni meteo, ma attenzione ai venti. Ecco le previsioni per la nostra regione secondo gli esperti del centro Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, martedì 5 febbraio, sereno o al più velato, in particolare al mattino sui settori occidentali. Venti: Settentrionali tesi al mattino, in calo nel corso della giornata. Mari: stirato sottocosta, mosso al largo. Temperature in lieve aumento sui valori massimi: saranno comprese sulla costa tra 5 e 18, nell’interno tra -1 e 12.

Domani, mercoledì 6 febbraio, giornata caratterizzata da cielo generalmente sereno su tutta la regione, con al più qualche velatura in transito di poco conto. Venti ancora forti e temperature stazionarie.

Qualche nube in più in arrivo per venerdì 7 febbraio.