Genova. Il contestuale allontanamento della depressione verso sud est con il rinforzo anticiclonico a ovest consente un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 4 febbraio, al primo mattino locali nubi sul centro levante, con qualche addensamento più consistente sui versanti padani, i crinali e sullo spezzino. Schiarite prevalenti altrove. Rapido rasserenamento su tutti i settori già in mattinata, a partire da quelli costieri. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso ovunque. Venti: Settentrionali da tesi a forti. Mari: Mosso per onda lunga sotto costa. Tendenza a stirato. Da mosso a molto mosso al largo. Temperature: In lieve aumento nei valori massimi, comprese sulla costa tra 5 e 16 gradi, nell’interno tra -3 e 16.

Domani, martedì 5 febbraio, Giornata caratterizzata da cielo generalmente sereno su tutta la regione, con al più qualche velatura in transito di poco conto. Venti: Settentrionali moderati o tesi. Localmente forti su crinali, sbocchi vallivi e zone esposte. Mari: Stirato sotto costa. Mosso al largo.

Temperature: Stazionarie. Mercoledì 6 febbraio si prolunga la fase stabile con cielo in prevalenza sereno.