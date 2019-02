Genova. Le nuvole all’alba erano relegate sul mare, ma questa condizione è destinata a cambiare nel corso della giornata: nubi medio-alte, anche spesse, invaderanno tutta la regione con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Qualche nube bassa potrebbe persistere solo sullo spezzino sempre senza conseguenze.

Queste le previsioni del Limet, il centro meteo ligure, per il fine settimana.

I venti saranno deboli da Nord con qualche rinforzo locale sui crinali e allo sbocco delle vallate. Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie sulla costa le minime vanno dai +5 ai +9° C, nell’interno tra i -4° e i +2° C. Le massime oscillano tra +12 e +14° C sulla costa e i +7 e i +9° C nell’interno.

Secondo le prime previsioni per il week end, il fine settimana si preannuncia grigio e a tratti piovoso.