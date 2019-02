Genova. Si allontana l’aria fredda che ha interessato principalmente il settore adriatico. A ovest continua indisturbata l’invadente azione anticiclonica che garantisce un proseguo di tempo stabile. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 25 febbraio, giornata caratterizzata da cielo generalmente sereno su tutta la regione per l’intera giornata. Venti settentrionali moderati o tesi, specie al mattino, quando saranno possibili locali rinforzi sino a forti su zone esposte come valichi appenninici, sbocchi vallivi e in mare aperto. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in aumento, comprese sulla costa tra 5 e 16 gradi, nell’interno tra -5 e 12.

Domani, martedì 26 gennaio, altra giornata soleggiata, con cielo in prevalenza sereno e con al più qualche velatura di poco conto in transito. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Mercoledì 27 febbraio permangono condizioni di tempo stabile ed assolato, con al più qualche nube di poco conto in transito. In serata infittimento della nuvolosità.