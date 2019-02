Marassi, gira in auto con 14 involucri di “neve”. Carabinieri arrestano spacciatore

Genova. In nottata, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di San Martino, nel corso di un normale servizio finalizzato al controllo sugli stupefacenti in prossimità di locali notturni e altri luoghi di divertimento, in via Emery, fermavano per un controllo un cittadino straniero.

L’uomo, un albanese di 40 anni, F.V., gravato di pregiudizi di polizia anche per reati la legge sugli stupefacenti, domiciliato in via Montenero, a seguito di perquisizione personale e poi veicolare, è stato trovato in possesso di due involucri termo saldati, contenenti 2 grammi circa di cocaina, e la somma di 960 euro, nascosti all’interno della sua auto.

Da accertamenti, emergeva che l’albanese era proprietario di un altro veicolo, poi ispezionato, dove, gli operanti, rinvenivano altri 14 involucri, contenente la stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 10 grammi, il tutto sequestrato. Pertanto, è stato tratto in arresto per “produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, e in mattinata sarà processato con rito direttissimo.