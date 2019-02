L’Università di Genova rilancia il master in cybersecurity

Genova. Il 1 marzo 2019 si svolgerà, dalle 14.30 alle 17.30, nell’Aula A5 di Villa Cambiaso la presentazione del master universitario di II livello in Cybersecurity and critical infrastructure protection.

Giunto alla seconda edizione, il Master è promosso dal Dipartimento di Informatica, Biongegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) e dal Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) in collaborazione con il Servizio Apprendimento Permanente dell’Università degli studi di Genova e in convenzione con ISICT, Fondazione Ansaldo, Cyber Security National Lab (CINI), Consorzio Nazionale Interuniversitario per le telecomunicazioni (CNIT).

Il percorso formativo di 1500 ore, destinato a laureati, occupati e disoccupati, in Ingegneria, Informatica, Matematica e Fisica, formerà la figura di un esperto nella progettazione e nella gestione dei sistemi basati su Information and Communication Technologies (ICT) e di Cybersecurity (Mobile, Web, Cloud, SCADA) preposti alla tutela della sicurezza e alla protezione del patrimonio informativo e architetturale di un’azienda, una Infrastruttura Critica o un’organizzazione. Oltre a una fase di didattica frontale, il master prevede un periodo di stage o project work aziendale per garantire ai partecipanti un immediato contatto con il mondo del lavoro.

Il Master ha ricevuto il sostegno di numerose e importanti realtà produttive del territorio ligure e italiano come Ansaldo STS, Ansaldo Energia, Leonardo, RINA, Costa Crociere, Fastweb, che saranno presenti all’incontro.

Programma dell’incontro

14:30 Saluti introduttivi | Alessandro Armando (DIBRIS), Alessio Merlo (DIBRIS), Sebastiano Serpico (DITEN), Rodolfo Zunino (DITEN)

14:45 Presentazione dell’offerta formativa del Master | Alessio Merlo (DIBRIS)

15:00 Presentazione del Centro di Competenza START 4.0 | Paola Girdinio (DITEN)

15:15 Testimonianze degli ex Alunni

15:30 Presentazione della Associazione Alunni | Rodolfo Zunino (DITEN)

16:00 Interventi delle aziende

17:00 Conclusioni e Coffee break

Per informazioni di dettaglio sui contenuti e l’organizzazione del Master, è possibile contattare il prof. Alessio Merlo alessio@dibris.unige.it – tel. +39 010 33 52344