Lungomare Canepa, Anas conferma: “Nessuna competenza, e siamo disponibili a incontrare il comitato”

Genova. Come già reso noto martedì 12 febbraio a mezzo comunicato stampa, Anas comunica di “non avere alcuna competenza sul Lungomare Canepa e sulla viabilità contigua, pertanto non ha in carico la gestione di tali tratti stradali”.

Con queste parole l’azienda replica alle richieste del Comitato Lungomare Canepa, che nei giorni scorsi ha diffidato Anas per risarcimenti e costruzione barriere antirumore prima, e poi invitato la stessa azienda a formalizzare la propria posizione.

Ma Anas fa un passo ulteriore, mettendosi a disposizione per un confronto chiarificatore: “Il Responsabile dell’Area Compartimentale della Liguria, l’ingegnere Salvatore Campione, è inoltre disponibile ad incontrare i rappresentanti del Comitato di cittadini per chiarire quanto detto, in un’ottica di assoluta chiarezza e trasparenza”.