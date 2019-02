Lotto 10: via Siffredi chiusa al traffico da sabato mattina all’alba di lunedì

Genova. Chiusura di via Siffredi per il montaggio dell’ultima parte del viadotto del collegamento tra la Guido Rossa e il casello di Genova Aeroporto – il cosiddetto Lotto 10 – dalle 07.00 di sabato 2 alle 05.00 di lunedì 4 marzo.

L’operazione è il varo dell’ultimo concio, il più complesso come forma e posizionamento, della rampa nord del lotto 10. Per questo motivo sarà necessario chiudere totalmente via Siffredi. La circolazione ferroviaria invece sarà regolare.

L’intervento vede in prima linea “Sviluppo Genova”, in qualità di stazione appaltante. Sono impegnati nella realizzazione dei lavori i tecnici e le maestranze dell’ati formata da Delta Lavori e Zara Metalmeccanica. “Grazie a quest’opera il collegamento fra la strada urbana di scorrimento e lo svincolo di Genova Aeroporto, anche sulla carreggiata Nord, sarà finalmente operativo”, afferma l’amministratore unico Franco Floris.

A inizio dicembre era stato aperto il viadotto sud, con immediato beneficio sullo scorrimento del traffico di attraversamento. L’opera è interamente finanziata da Società per Cornigliano, a valere sulle risorse previste dall’Accordo di Programma per le attività di bonifica e infrastrutturazione delle aree ex Ilva rinvenenti alla disponibilità pubblica.