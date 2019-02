Prima doppietta genovese in Serie A2 femminile di pallanuoto che vede uscire vincenti sia Sori che la Locatelli. Se per le soresi è un evento quasi abituale, le genovesi invece attendevano da quattro turni di poter gioire in maniera piena. Contro Brescia era uno scontro diretto per muovere la classifica e le giovani liguri non hanno fallito l’appuntamento reagendo alla grande al primo quarto giocato meglio dalle lombarde che vanno avanti 0-3.

Le liguri piazzano un 5-0 che ribalta tutto nel secondo periodo, e al rientro dopo la pausa lunga è un continuo botta e risposta che arride alle leonesse ospiti che pareggiano sul 7-7. Decisivo quindi l’ultimo periodo in cui gli episodi incidono sul finale. Difesa ben chiusa e molta attenzione per le lontre che poi colpiscono con chirurgica precisione. 2-0 il parziale che significa 9-7 finale e tre punti in classifica per un bel balzo in avanti.

Se la Locatelli è soddisfatta per la prima vittoria, Sori espugna Lerici andando a collezionare la quarta della stagione e restando alle calcagna della capolista Trieste, che precede le soresi di un solo punto. Sori domina la prima metà chiudendo presto la gara. A metà gara infatti le ragazze di Criscuolo sono avanti 7-0. Punteggio inarrivabile anche se le levantine hanno uno slancio per tentare di rientrare in gara, ma Sori spegne i sogni lericini chiudendo 9-4.

“Una vittoria che ci fortifica e fa capire la nostra unione – sottolinea l’allenatrice Criscuolo -, ma è inconcepibile come l’arbitraggio abbia permesso un gioco così aggressivo e violento delle nostre avversarie dal terzo tempo in poi, con le nostre ragazzine colpite dalle ragazze del Lerici e fischiando tuttavia le espulsioni definitive contro di noi, che continueremo, al di là di tutto a giocare a pallanuoto fino al termine del campionato. Ci piacerebbe sottolineare come le brutalità a carico della Sori Pool Beach non abbiano provocato nessun infortunio o non siano state così gravi, mentre, a causa della violenza delle avversarie, in alcune situazioni di gioco le nostre ragazze siano dovute uscire dall’acqua, senza veder inflitta nessuna pena alle giocatrici del Lerici”.