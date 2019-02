Le Under 16 aprono il weekend del Basket Pegli con un successo

Genova. Il Basket Pegli si prepara ad un nuovo weekend di gare, che è già stato aperto dalle Under 16 di coach Torchia che hanno vinto nettamente nella gara di giovedì per 64-30 contro La Spezia.

Il venerdì vedrà in campo le due squadre della categoria Under 14. Le ragazze giocheranno tra le mura amiche, alle ore 18,15 contro Savona, i maschi invece saranno impegnati alle ore 18,30 al Palacrocera contro il My Basket.

Sabato si apre con il derby Under 13: appuntamento alle ore 9,30 in via Cialli per questa festa bluarancio. Nel pomeriggio alle ore 15 in campo le Esordienti femminili a La Spezia, mentre alle ore 18,15 ritorna a calcare il parquet dopo il turno di riposo anche la Serie C Silver in quel di Vado.

Ritorna in campo anche l’Under 16 Eccellenza di coach Conte: appuntamento alle 18 al Palasharkers per l’incontro contro il Don Bosco Crocetta di Torino. In trasferta alle ore 10 i 2007 nel campionato Under 13, ospiti dell’Auxilium.