Lavoratori Tirrenia e Moby, approvato odg del Partito democratico contro il trasferimento

Genova. È stato approvato all’unanimità questo pomeriggio in Consiglio comunale l’ordine del giorno sottoscritto dal Gruppo del Partito Democratico, insieme a tutte le altre forze politiche, che chiede alla Giunta Bucci di interloquire direttamente con il Governo per scongiurare il trasferimento a Porto Ferraio e Piombino di 15 dipendenti genovesi di Terrenia a partire dal primo marzo e per bloccare il licenziamento di 7 dipendenti della biglietteria genovese di Moby.

Entrambe le aziende appartengono allo stesso armatore all’interno di unica holding. “Il trasferimento dei dipendenti Tirrenia – spiegano i consiglieri del Pd – non è giustificato da un piano di riorganizzazione e avverrebbe in assenza di qualsivoglia incentivo e senza alcuna contrattazione sindacale. Inoltre 7 dei 15 dipendenti sono titolari di diritti della legge 104: il rischio è che più che di trasferimenti si tratti di 15 licenziamenti. Molto grave – continua il Partito Democratico – anche la chiusura della biglietteria genovese di Moby che lascerà a casa sette persone. Una situazione di forte emergenza in un momento molto difficile per la città. Con questo ordine del giorno condiviso e approvato da tutte le forze politiche chiediamo alla Giunta di farsi parte attiva per salvaguardare i posti di lavoro”.