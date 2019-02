Larissa Watson, l’artista dello “scrocco” che prese il largo a Portofino su uno yacht (non suo) assolta per il tentato furto

Genova. Artista quotata, fascino creativo, direttrice di una galleria nel cuore di Belfast, Larissa Watson, bionda 51enne nordirlandese, in un’estate è diventata (quasi) una truffatrice patentata, su e giù per l’Europa. Perché, non si sa. In Liguria era salita agli onori della cronaca perché a Portofino, dove si era recata per dipingere alcune vedute, a un certo punto era salita su uno yacht del valore di 150 mila euro, l’aveva messo in moto e aveva preso il largo. Così. Dal nulla.

Il colpo di scena di una vicenda fatta di notti non pagate in albergo (da Milano a Reggio Calabria), cene a scrocco nei ristoranti di Ventimiglia, trattamenti con fuga da centri estetici e una serie imprecisata di soggiorni a scrocco presso sconosciuti che lei stessa riusciva a convincere a darle cibo, magari denaro, vestiti e un letto su cui dormire, è arrivata oggi in tribunale a Genova.

Larissa Watson, questo il nome della camaleontica protagonista di queste e probabilmente altre vicende, è stata assolta dall’accusa di tentato furto. Difesa dall’avvocato Salvatore Bottiglieri, è riuscita a dimostrare che, in realtà, voleva solo farsi un giro. A scorgerla e lanciare l’allarme era stato uno degli ormeggiatori che non riconoscendola come membro dell’equipaggio aveva avvertito carabinieri e capitaneria di porto. Lei, dopo un’iniziale resistenza alle forze dell’ordine, si era calmata.

Su di lei pendono comunque le denunce per i conti non saldati tra alberghi, spa e ristoranti di lusso. L’estate scorsa i familiari di Larissa ne avevano denunciato la scomparsa. Lei, rintracciata proprio a causa dell’episodio dello yacht, aveva rifiutato il rimpatrio e il ritorno alla sua famiglia di quattro figli. Dopo aver trascorso una notte in cella, si era allontanata solo con una fotocopia del passaporto e pochi euro. Una nota curiosa, il padre della donna è un docente di criminologia.