Genova. Avvicinare genovesi e turisti alla Lanterna, il vero simbolo della città trasportandoli dal Galati Museo del Mare al Terminal Traghetti, da dove parte la passeggiata che arriva fino al faro.

È questo l’obiettivo del Comune di Genova che, dal 24 febbraio, avvierà la sperimentazione di un servizio di Navetta gratuita che porterà il pubblico alla Lanterna in un percorso circolare a orari prestabiliti.

Un progetto che è stato finanziato dall’assessorato al Turismo che è fortemente impegnato nella valorizzazione della Lanterna. “Dopo la segnaletica turistica e i pittogrammi stradali che il mio Assessorato ha realizzato – spiega l’assessore al Turismo Paola Bordilli – abbiamo pensato di fornire ai visitatori una navetta di collegamento, che rappresenta la volontà dell’Amministrazione nel voler facilitare ancor più l’arrivo al faro, andando a raccogliere i potenziali visitatori sia al Galata, sia alla stazione di Piazza Principe, una delle fermate, dove arriva la maggior parte dei turisti”.

Una strategia nella quale si inserisce anche Amt che ha avviato diverse iniziative nel segno della cultura. “E’ un altro tassello che si inserisce nel programma di Amt, i cui mezzi veicolano persone e cultura – spiega il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari – che si affianca alle iniziative dedicate al Carlo Felice e al Circuito Cinema”.

La navetta sarà disponibile tutte le ultime domeniche del mese, da febbraio a giugno, e in altre date di affluenza turistica, come ‪il 3 marzo‬ per il carnevale e ‪il 19 maggio‬ per la Notte dei Musei. Il percorso studiato per collegare i due musei del Mu.MA prevede la prima partenza dal Galata ‪alle 14.00‬ con passaggio a Principe e arrivo al Terminal Traghetti, Piazzale Iqbah Mesih, da dove ripartirà per il ritorno ‪alle 14.55‬. La navetta partirà dai due capolinea ogni 45 minuti.

Intanto, per il simbolo di Genova arriva un’altra buona notizia. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha, infatti, deliberato la concessione di un contributo di € 15.000,00 a sostegno della manutenzione, valorizzazione e organizzazione di attività ed iniziative culturali