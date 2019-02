La Superba supera (2-0) la Praese

Genova. La Superba manda al tappeto (2-0) la Praese, aggiudicandosi il recupero del campionato di Prima Categoria, girone B, disputatosi sul terreno del “Ceravolo” del Lagaccio.

Zanforlin e compagni portano a casa il successo, grazie alle reti messe a segno da Minnelli (al 75°) e da Donati (all’85°).

Cella e Multedo si dividono la posta (1-1) nell’altro recupero dello stesso girone, giocatosi ieri. Il team sampierdarenese, in vantaggio (al 15°) con Semino, è raggiunto (al 43°) da Rasero.

In Seconda Categoria, girone D, Mele e Rossiglionese, dopo la prima gara rinviata per neve, sono costretti a non giocare per la seconda volta, a causa di un guasto elettrico all’impianto di illuminazione.