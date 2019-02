La Sestrese festeggia il compleanno di bomber Akkari

Genova. La Sestrese, in piena corsa per centrare, nell’anno del centenario, i play off, che valgono l’Eccellenza, ha celebrato il ventottesimo compleanno del suo attaccante Sedki “Teddy” Akkari.

Il bomber verde stellato, italiano di nascita (di Sestri Ponente), di origini tunisine, è autore, al momento, di 15 reti nel campionato di Promozione.

Akkari, che ha giocato, tra le altre nel settore giovanile della Sestrese, tornato in questa stagione alla casa madre, sta disputando un campionato di assoluto livello… con la speranza e la volontà di riportare, quanto prima, la squadra del cuore, nei campionati di competenza...