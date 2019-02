Genova. Prosegue l’ottimo periodo della Serteco Volley School, che nelle ultime sette partite ha sempre fatto punti, totalizzandone ben 16 con un bilancio di cinque vittorie e due sconfitte.

La formazione guidata da Ivana Druetti è stata capace di battere per in 3 set la PSA Olympia, vendicando così il ko subito a fine ottobre nel match d’andata con lo stesso risultato. Un successo che lancia la Serteco nella metà alta della graduatoria, in settima posizione, con 26 punti.

Il 3 a 0 finale in favore delle Coccinelle racconta di una gara equilibrata ma che, nei frangenti decisivi, ha visto le arancionere più brillanti e concrete.

Le gialloblù condotte da Luca Mantoan hanno perso quattro incontri consecutivi. In classifica, dopo aver respirato a lungo aria d’alta quota, scendono in quinta posizione.

Sabato 23 febbraio per le gialloblù c’è la sfida casalinga contro il Lemen Volley Almenno, alle ore 18 ai Capannoni di Voltri, con la necessità di un cambio di marcia. Per quanto riguarda la Serteco Volley School, giocherà alle ore 21 sul campo della Dolcos Busnago, con l’intento di proseguire nella serie positiva.

Il tabellino:

Serteco Volley School – PSA Olympia Volley 3-0

(Parziali: 27-25, 25-21, 25-23)

Serteco Volley School: Stasi, De Marco 6, Cappai 3, Grotteria 6, Scotto Busato, Pilato, Rissetto, Villa 12, Scapati 13, Mukaj, Puce 6, Poggi 4, Vita. All. Druetti.

PSA Olympia Volley: Pastorino Ma., Pastorino Mo., Ciurli 2, Gorini 6, Castelli 5, Ferrando, Mastromarino, Della Rocca, Caporaso 1, Ottonello, Antonaci 4, Parodi 17, Fontana 1, Bilamour 15. All. Mantoan.