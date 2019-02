La Praese vince a Bargagli, il Multedo frena la corsa del Marassi

Genova. La Praese si aggiudica il big match della giornata, vincendo 2-1 in casa del Bargagli. Cinardo e compagni compiono un passo forse decisivo per il ritorno in Promozione.

La capolista chiude la prima frazione di gioco in vantaggio di due reti, realizzate da Cisternino Palagano e Tacchino, mentre il Bargagli, rimsto in dieci (al 65°) a causa dell’espulsione di Gibertoni, riesce soltanto ad accorciare le distanze con Luvotto.

Un ottimo Multedo impone il pari (2-2) al Marassi, che perde altri due punti in classifica. I ragazzi di Bazzigaluppi si mordono le mani per essere stati in vantaggio di due reti (Cilione e Morelli) e per non essere riusciti ad impedire la rimonta del Marassi con Novaresi e Bartolucci.

Continua il periodo no del Cogoleto, uscito sconfitto (2-0, Poirè e Garaventa) dal match con la Cella.

Vittoria esterna del Sori, che supera (3-1) il BorgoRapallo, solo nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

La doppietta di Bonelli e la rete di Imporzani regalano il successo (3-1) alla Cogornese sull’Anpi Casassa, in goal con Vio (su rigore).

Alla Superba basta una rete di Ferraro per piegare la resistenza della Genovese Boccadasse.

Il Rapid Nozarego firma l’impresa della giornata, andando a vincere (2-0) in casa dell’Olimpic Prà Pegliese. I match point sono di Barella e Rizzo.

La doppietta del solito Barbieri da il là al successo interno del Ca de Rissi ai danni del Torriglia.