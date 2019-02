La Praese è fermata dalla pioggia, Il Marassi è frenato dall’Anpi Casassa

Genova. Il maltempo, che ha imperversato in tutta la Liguria, non ha permesso il regolare svolgimento di alcune gare del campionato di Prima Categoria, girone B.

L’incontro Superba-Praese è stato rinviato per l’impraticabilità del campo “Ceravolo” del Lagaccio, mentre Cella-Multedo (campo Belvedere di Sampierdarena) è stata sospesa per la pioggia.

Il Marassi ha perso l’occasione di incamerare i tre punti, “frenato” dall’Anpi Casassa, che ha imposto il pari (1-1, Vio, Repetto) alla vice capolista.

Il Bargagli ha suonato la nona… infliggendo ben nove reti al BorgoRapallo, in caduta libera. Le reti del team di Luca Cappanera sono state realizzate da Bianco (tripletta), Cardillo (doppietta), Oddone (doppietta), Albanese e Novelli.

L’ Olimpic Prà Pegliese ha superato con il classico risultato all’inglese (2-0) il Cogoleto, mettendo in evidenza le doti realizzative di Zamana e Russotti.

Costantino ed Ercolani hanno firmato il successo (2-1) del Torriglia in casa della Cogornese, in goal con Vaccarezza.

Continua il buon momento del Rapid Nozarego, che ha vinto (1-0) sul Sori. “Man of the match” è stato Rizzo, la cui punizione non ha dato scampo all’estremo difensore avversario.

Il Cà de Rissi si è aggiudicato (2-1) l’incontro con la Genovese Boccadasse. Le reti vincenti dei padroni di casa sono state siglate da Ballabene e Barbieri, mentre il goal della bandiera per gli ospiti, ha visto protagonista Esposito.