Genova. Un progetto nato a Genova sarà protagonista questa sera alla trasmissione Italia’s Got Talent. Un passo a due tra madre e figlio quello di “Danza In Fascia”, una danza che si può fare insieme al proprio figlio grazie al sostegno della fascia portabebè. Nella puntata di stasera si potrà vedere l’esibizione di un gruppo di mamme dei corsi genovesi. Si tratta delle allieve dell’ideatrice del progetto Francesca Lavecchia.

“Quello che si vedrà in TV è solo la punta dell’iceberg del progetto Danza In Fascia a cui mi sto dedicando in questi anni con grande passione – spiega Lavecchia – dietro all’esibizione c’è un mondo meraviglioso in cui le mamme ritrovano se stesse divertendosi e condividendo emozioni con il proprio bimbo. Un vero e proprio magico passo a due tra mamma e bambino”

“Danza in Fascia” è un progetto nato inizialmente nella realtà di Genova e del territorio ligure, si è poi ampliato grazie all’organizzazione di corsi di formazione dedicati alle insegnanti di danza sul territorio nazionale. A oggi sono presenti 30 insegnanti abilitate al metodo Danza In Fascia, nato per garantire alle “mamme-allieve” un corso strutturato e focalizzato alle loro esigenze.

Durante la lezione di Danza In Fascia, riferisce l’insegnante “il benessere sperimentato dalla mamma si trasmette al bambino, potenziando in lui gli effetti della musica e del movimento, mentre la mamma è appagata dal sentirlo rilassato e felice”.