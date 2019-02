La Bogliolo vince il titolo italiano indoor: sesta italiana di sempre nei 60 hs

Savona. Nel fine settimana Luminosa Bogliolo ha vinto il titolo italiano sui 60 hs con il PB di 8″10, tempo che costituisce la sesta prestazione all time italiana. Il suo prossimo appuntamento saranno dunque i Campionati europei di Glasgow fra due settimane.

Il tutto è avvenuto a pochi giorni dalla sua vittoria al meeting internazionale di Mondeville, in cui si è resa protagonista di una prestazione da 8”14 nei 60 hs, valevole come pass per gli Europei e come sesta prestazione italiana femminile di sempre nella specialità.

Questo il commento di Luminosa al termine della gara: «Sono ovviamente contenta della medaglia e del tempo. Non nascondo di essere stata molto tesa nei giorni precedenti alla gara e nel giorno stesso per un problema all’inserzione del bicipite femorale che non mi ha fatto concludere la scorsa gara a Linz. Martedì mi aspetta una risonanza ma mi presenterò soddisfatta. Nulla di grave o che possa compromettere gli Europei, giusto per stare più tranquilla».