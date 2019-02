“Irriverente protesta”, con Motta nei centri commerciali a Genova gli integralisti del gusto

Genova. Il 9 e il 10 febbraio al centro commerciale Fiumara di Genova è in programma un’irriverente protesta-manifestazione di Buondì Integrale Motta e dei suoi sostenitori, gli “Integralisti del Gusto”, a favore di una colazione leggera, salutare e gustosa.

Indossando pigiami al posto delle pettorine, erigono barricate di cuscini, innalzano cartelli e scandiscono slogan nelle gallerie dei centri commerciali: è così che prende vita la pacifica e irriverente “protesta” di Buondì Integrale Motta e degli Integralisti del Gusto, i suoi sostenitori, contro le colazioni salutiste ma insapori.

Dopo il successo di “Look Like a Zombie”, il primo tour nazionale Motta, è in partenza una nuova edizione dedicata esclusivamente a Buondì Integrale che risponde alle richieste di una colazione che sappia coniugare gusto e leggerezza senza scendere a compromessi su nessuno di questi elementi.

La galleria, movimentata dal presidio degli Integralisti del Gusto, punta a creare una situazione coinvolgente per il pubblico indirizzandolo verso lo stand allestito come cucina-avamposto della “resistenza”. In regalo, a tutti coloro che parteciperanno al quiz in loco, un buono sconto per l’acquisto di Buondì integrale e, per chi torna nell’allestimento dopo aver acquistato una confezione di Buondì Integrale, due tovagliette in omaggio.