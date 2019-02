Investimenti, in via Fieschi apre la nuova sede di Intesa Sanpaolo Private Banking

Genova. In via Fieschi 6, è operativa la nuova sede di Intesa Sanpaolo Private Banking, dedicata alla clientela High Net Worth Individual.

Il modello di servizio specializzato per i clienti con patrimoni superiori ai 10 milioni di euro, che esprimono esigenze articolate non solo per la gestione delle scelte finanziarie personali, ma anche nella strutturazione e protezione del patrimonio complessivo. Un’offerta personalizzata di wealth advisory è in grado di soddisfare anche i bisogni legati all’azienda di famiglia, alle necessità di passaggio generazionale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, o artistico.

“Confermando la scelta di puntare su centri di eccellenza, distribuiti in Italia in modo sempre più capillare – afferma Saverio Perissinotto, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking – riteniamo di poter rispondere ancor più efficacemente alle specifiche necessità di tutela del patrimonio complessivo dei clienti di fascia alta. Grazie alla crescente collaborazione tra banker sul territorio e professional di sede, riusciremo a proporre un servizio di elevata qualità, volto a consolidare e a sviluppare nel tempo la relazione con il cliente e l’intero gruppo famigliare, anche in ottica intergenerazionale. Una scelta che ci ha premiato anche nel 2018 quando, su un totale di masse amministrate da Intesa Sanpaolo Private Banking pari a 99,1 mld, il comparto HNWI ha rappresentato il 47%, con circa 5.000 gruppi familiari serviti”.