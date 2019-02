International Genoa Winter Contest, il secondo weekend di gare

Genova. Il secondo week end dell’International Genoa Winter Contest, evento ideato e patrocinato dalla I-Zona FIV con organizzazione a cura dello YCI in collaborazione con il Comitato circoli velici genovesi e con il patrocinio di Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova, mette ancora una volta in rilievo il valore dei velisti e delle veliste della I-Zona.

Week end lungo e intenso, a dimostrazione che Genova e la Liguria sanno esser teatro di manifestazioni veliche in ogni momento dell’anno, anche in inverno quando in altre zone d’Italia questa disciplina è impraticabile. Ben cinque prove in due giornate di confronti. Sabato vento da 120 gradi tra 12 e 15 nodi, con tre accesissime sfide, e domenica vento da 180 gradi 14/17 nodi, con onda formata da libeccio.

Nel Laser Standard, al termine delle sette prove complessive disputate negli ultimi due week end, fa festa Andrea Chiappe (YCI) con 11 lunghezze di vantaggio su Filippo Schepis (CAVM Recco) e a seguire Francesco Alaimo (YCI). Doppietta Yacht club italiano anche nel Laser Radial: Lorenzo Meloni precede Giacomo Ivaldi, bronzo per Fausto Vassallo (CN Andora). Prima donna Margaret Bavelloni (CV Arenzano). Tripletta Varazze Club Nautico nel Laser 4.7: primo Michelangelo Vecchio, secondo Luca Giallanza e terzo Jacopo Pinelli con la loro compagna Alice Scarpati prima a livello femminile.

Filotto di successi, nel 420, per Camilla e Carlotta Scodnik (Yacht Club Italiano), leader di classe davanti alle compagne Arianna Giargia e Silvia Galuppo e alla LNI Genova di Irene Stolfo e Camilla Mantero.

Nei locali dello YCI è anche ambientata la premiazione dei campioni zonali ranking 2018:

. 420: Carlotta e Camilla Scodnik (YCI).

. Laser Standard: Andrea Dellacasa (CAVM Recco)

. Laser Radial maschile: Fausto Vassallo (CN Andora)

. Laser Radial femminile: Carlotta Pastorino (CV Vernazzolesi)

. Laser 4.7 maschile: Giovanni Malfassi (Varazze Club Nautico)

. Laser 4.7 femminile: Alice Scarpati (Varazze Club Nautico).

Nel prossimo week end la partecipazione sarà riservata agli optimist.