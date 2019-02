Genova. Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato oggi, nella sede di Piazza De Ferrari, una delegazione composta dall’ambasciatore di Svizzera in Italia, Malta e Repubblica Di San Marino Rita Adam, dal Responsabile cultura, scienza e media presso l’Ambasciata di Svizzera Ruth Theus Baldassarre e dal Console onorario per la Liguria René Rais.

Al centro del confronto, i temi cardine del 5° “Forum del dialogo tra l’Italia e la Svizzera”, che si svolgerà a Genova il 12 e 13 aprile.

Foto 2 di 2



Il Forum prevede infatti dibattiti al più alto livello sulle relazioni bilaterali tra i due paesi, con focus in particolare su 4 temi di stringente attualità: Trasporti, sviluppo del porto di Genova e asse ferroviario passante per il San Gottardo; Scienza e tecnologia, in particolare sul ruolo dei big data ambito sanitario; Turismo; Europa.