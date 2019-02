Incontro al cicloriparo con Diana Žiliūtė, gloria lituana dei pedali

Genova. Sabato 23 febbraio 2019 alle 17 al Cicloriparo in via Del Molo arriverà Diana Žiliūtė. Se per tanti questo nome suonerà solo come una lontana memoria – anche perché nel ciclismo, in Italia, gli uomini hanno sempre rubato la scena alle donne a livello mediatico – per i più attenti Diana rappresenta una grande della bicicletta.

Arrivata dal Mar Baltico, dalla Lituania, Žiliūtė si è subito imposta vincendo l’oro ai Mondiali di Agrigento nel 1994 e di Valkenbourg del 1998 e il bronzo a quelli di Verona del 1999. Nel 2002 è anche stata bronzo alle Olimpiadi di Sidney. Lasciate le corse è rimasta nel mondo dell’agonismo come dirigente sportivo della Diadora. Oggi è una runner soddisfatta del suo passato da campionessa, del suo presente da sportiva e vede un grande futuro.

Per questo racconterà la sua carriera, le sfide con le avversarie, i suoi trionfi e la sua passione per la bicicletta e per lo sport, capacità che deciso di trasmettere ai giovani, in una dimensione tutta al femminile. L’appuntamento è organizzato da PaginaDuecento e da Ligūrijos Lietuvių Bendruomenė – Comunità Lituana della Liguria.