Incidente sulla soprelevata e modifiche in zona Brignole: il lunedì dei genovesi inizia in coda

Genova. Traffico intenso in centro tra la zona di Brignole, dove i cambiamenti alla viabilità legati ai lavori sul Bisagno stanno provocando code e rallentamenti ma anche sulla strada soprelevata, a causa di un incidente.

Non si è trattato di un grave incidente – un uomo a bordo di uno scooter è stato portato in ospedale in codice gialle – ma di un banale tamponamento con dinamiche ancora da chiarire tra un’auto e il mezzo a due ruote.

Sul posto sono i soccorsi e la polizia municipale per i rilievi. L’incidente è avvenuto attorno alle 7e30 in direzione ponente ma si sono formate code anche in senso opposto, per curiosi. In ora di punta anche un’auto in panne sul lato mare della strada Aldo Moro.