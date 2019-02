Genova. Un’auto e un furgone si sono scontrati sulla via Guido Rossa, all’altezza dell’Ilva in direzione centro città intorno alle 14e30 di oggi.

Sul posto polizia locale e mezzi di soccorso. Nonostante le apparenze – il camioncino ha il muso rivolto contromano – si è trattato di uno scontro piuttosto banale, spiegano dalla municipale, ma con effetti “spettacolari”.

Non si hanno notizie di feriti gravi. Una persona è stata soccorsa dai militi della Fiumara e poi trasportata in codice giallo in ospedale. La strada è stata chiusa in direzione Genova per permettere la rimozione dei mezzi incidentati.